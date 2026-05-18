自民党は１８日、安全保障調査会（会長・浜田靖一元防衛相）の幹部会合を開き、政府による国家安保戦略など安保３文書改定に向けた党提言の原案を提示した。長期の戦いに対応できる防衛装備品の生産能力を確保するために「有事を耐え抜くことが可能な防衛産業への変革」を促した。原案では、長く戦い続ける継戦能力と抑止力の要として「防衛生産・技術基盤を抜本的に強化」するよう訴えた。有事に増産できる体制の整備や、生産