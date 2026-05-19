西口プロレス を主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは18日、Xの公式アカウントを更新し、21日に、同団体に所属する長州小力に関する重要な発表を予定していると発表した。【写真】先月に54歳の誕生日を迎えたことを報告していた長州小力同団体は、「西口プロレスに関する重要なお知らせについて」と題した文書を発表。「西口プロレスを主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは、2026年5月21日(木)