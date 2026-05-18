私はショウコ。夫にパート先でのいざこざをすべて打ち明けました。今考えると、ベテランパートだからといって、ハヤシさんに言われるがまま動いてしまった私が情けないです。詳細を話してみると、ハヤシさんの要求は私への嫉妬ではないかと指摘されました。家族を犠牲にして土日に働く人たちにとって、私が目障りだったのかもしれないと考えると愕然……。ただ、「ハヤシさんも同じパートの立場だ」とも冷静に諭してくれて、心がす