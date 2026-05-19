人気漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』（ぼざろ）が、6月18日発売の連載誌『まんがタイムきららMAX』8月号より連載が再開されることが発表された。作者・はまじあき氏の体調不良により1月発売号から休載しており、半年ぶりの連載再開にネット上では歓喜の声が出ている。【画像】公開された『ぼっち・ざ・ろっく！』連載再開の告知ページ連載再開について、まんがタイムきららMAX編集部の公式Xでは「次号、"アイツら"がきららMAXに