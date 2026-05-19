「Photo of the Game presented by Daiso」に大谷が選出【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地のエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、今季3度目の1試合3安打をマークした。また、佐々木朗希投手が7回1失点の好投を見せるなど、印象的な場面がいくつかあったなか、“最高の瞬間”に選ばれたのは、一塁上の大谷だった。大谷は初回に中