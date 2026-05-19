人手不足の解消のため導入、一方で安全性や乗り心地を懸念する声も全国的にさまざまな業種での人手不足が課題となっていますが、タクシー業界も例外ではありません。国土交通省の統計によると、タクシーの運転者数は2012年時点で38万3686人だったのに対し、2022年時点は23万6177人と、10年で15万人近く減少しています。【画像】現在認められている電気自動車（EV）のタクシー 画像を見るさらにタクシー運転手の平均年齢は60.