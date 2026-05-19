お風呂から出てくる飼い主さんを待つ猫ちゃん。健気な姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は46万回を超え「めっちゃ可愛い」「なんちゅう可愛いお顔するの！？」「お風呂の出待ち嬉しいですね」といったコメントが集まっています。 【動画：お風呂の『出待ちをする猫』→飼い主が出てくると…とんでもなく尊い『健気な様子』】 健気に出待ちする猫ちゃん Instagramアカウント「小次郎 」に投稿されたのは、お風