これは研究開発支援性格の資金で、貸付ではなく返済義務のない補助金・委託費に近い。韓国のK-CHIPS法や半導体特別法をめぐる議論が主に税額控除と金融支援に焦点を合わされていたのと比較される。ここに2026年2月に情報処理推進機構（IPA）を通じて1000億円を通じて出資し単一出資者のうち筆頭株主になった。政府の出資シグナルに民間出資も追いかけた。当初目標だった1300億円を超える1676億円が集まり、株主は8社から32社に増え