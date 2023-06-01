栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年のうち、一部が「後悔している」という趣旨の供述をしていることがわかりました。竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、16歳の少年4人らは5月14日、栃木・上三川町の住宅に侵入し、物色中に住人の富山英子さん（69）の胸を刺すなどして殺害した疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、竹前容疑者ら夫婦が容疑を否認する一方で、実行役として逮捕された少年4人のう