俳優・永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）が好評を博している。主人公と同世代の子育てを卒業した女性だけでなく、幅広い年代から支持を集める本作で、フリーアナウンサーの有働由美子（57）が存在感を放っている。今回が連続ドラマ初出演の有働が、このほどスポニチアネックスの取材に応じ、オファーを受けた際の率直な心境や、新たな挑戦を決断した経緯などを語った。（井上侑