イングランドプレミアリーグ、マンチェスター・シティーのジョゼップ・グアルディオラ監督（55）が今季限りで退任すると英デーリー・メール紙が18日（日本時間19日）に報じ、米スポーツ専門局ESPNなど複数のメディアが一斉に伝えた。ESPNによると、グアルディオラ監督はマンチェスターCと27年まで契約を結んでいるが、今季終了後に退任できる条項が含まれている。デーリー・メール紙によると、クラブはスポンサー各社に対して