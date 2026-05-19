東京・八王子市で17日、ツキノワグマ2頭が出没し、市は罠を設置して住民に注意を呼びかけている。17日、午後6時半ごろ八王子市上恩方町でツキノワグマの親子とみられる2頭が出没した。市によると近くの住民が、イノシシやシカの捕獲用で設置している罠やセンサーカメラの点検を行ったところ、カメラにツキノワグマ2頭が写っていた。2頭は親子とみられ、市は18日に箱罠を設置した。八王子市では4月も、元八王子町でツキノワグマ1頭