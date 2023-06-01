阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、１９日の中日戦（倉敷）で１軍昇格することが１８日、決まった。藤川球児監督（４５）は昇格即、スタメンで起用する方針を明言。同３位の岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝も出場させる予定で「１番・中堅」が有力だ。先発出場が有力な岡城は岡山市出身で、プロ入り初の地元凱旋になる。「地元で選手としてプレーできるのは、すごくうれしいです」と特別な思いを言葉