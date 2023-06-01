栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件で、SNSで闇バイトに応募した16歳の少年が、ほかの少年3人を誘って犯行に及んだとみられることが分かりました。この事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、警察は実行役として16歳の少年4人と指示役として竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）を逮捕しています。竹前容疑者を知る人「やんちゃなガラの悪そうなイメージ」捜査関係者への取材