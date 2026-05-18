Snow Man目黒蓮さん（29）が、19日から全国放映される新CMに出演。イギリスでの撮影を振り返りました。目黒さんが出演したのは『キリン 午後の紅茶』の、新CM『はじまりの午後』篇です。撮影は、“紅茶文化の聖地”として知られるイギリスで行われました。■念願の初の渡英イギリスでの撮影について聞かれた目黒さんは、「僕自身、初めてのイギリスだったので、念願のというか。（イギリスに）来ることができたことがうれしいで