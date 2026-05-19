スレンダー美女との神社デートをキャッチ！メジャーに挑戦する″相棒″を見送った裏で、男は新たなパートナーを得ていた――。プロ野球が開幕し、シーズンが始まったとある日の昼下がり。都内から車で２時間ほど、関東屈指のパワースポットとして知られる箱根神社（神奈川県）に一台の高級車が停まっていた。実はこの車、昨シーズンからメジャー挑戦中の『コロラド・ロッキーズ』菅野智之（36）の愛車だ。しかし、運転席から姿を現