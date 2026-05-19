元日本テレビで現在フリーの青木源太アナ（43）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。ヒゲ脱毛したことで仕事がどんどん増えたと話した。チュートリアル徳井義実が「なんで脱毛した方がいいの？エエやん、ヒゲぐらい生えてたって」と質問。青木アナは「いやいや、脱毛し、毛がなくなった方が、化粧水の浸透もいいし、乳液のノリも全然違うんですよ。（カミソリ負けなど）肌トラブルが根本からなくなる