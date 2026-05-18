駅の改札がどんどん進化している。JR西日本は大阪で、タッチがいらない顔認証改札機の実証実験を始めた。実際に体験した鉄道ジャーナリストの東香名子さんは「設置されたカメラに目線を合わせるだけで改札を通過できる。クレカタッチも広がりつつあり、交通系ICカードは生き残り策を見つけることが急務となる」という――。写真＝iStock.com／SuikaArt※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SuikaArt■「交通系ICカード」は時