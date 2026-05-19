ブラジルサッカー連盟は、今夏のワールドカップに向けたメンバー26名を発表した。注目のFWネイマール（サントス）は最終的にメンバー入りを果たし、自身4度目のW杯に挑む。また、3月の代表戦で招集され注目を集めた今季プレミアリーグ22得点のFWイゴール・チアゴ（ブレントフォード）も選出された。一方ジョアン・ペドロ、エステバン（ともにチェルシー）、リシャルリソン（トッテナム）、アントニー（ベティス）といったメンバー