栃木県上三川町の強盗殺人事件をめぐり、実行役の少年と指示役の関係が明らかになりつつある。16歳の高校生らが関与し、夫婦による指示のもとで犯行に至った可能性が指摘されている。専門家は、闇バイトの低年齢化と組織の実態解明が今後の焦点だと指摘している。実行役少年4人の関係性は栃木・上三川町の住宅で住人の女性が殺害された事件で、犯行グループの実態が明らかになってきた。フジテレビ社会部の上法玄解説委員に聞いて