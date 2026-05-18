14日、優勝候補の一角であるフランス代表が2026W杯へ向けた代表メンバーを発表した。相変わらず顔ぶれは超豪華で、各ポジションにワールドクラスの逸材を揃える。ただ、豪華すぎてバランスを取るのが難しくなることもあるかもしれない。元フランス代表DFウィリアム・ギャラス氏は、攻撃に比重が偏りすぎないようにしてほしいと語る。「デンベレ、オリーセはスタメンか。チェルキはベンチスタートかな。全員をピッチに出すのは難し