札幌・南警察署は20265月18日、未成年者誘拐の疑いで、自称・静岡県の無職の男（29）を逮捕しました。男は5月17日から18日までの間、札幌市に住む10代半ばの少女を、監護者に無断で札幌市内から苫小牧市内まで連れ出し、誘拐した疑いが持たれています。警察によりますと、17日午後3時前、少女の親族から「家出をするという手紙を残していなくなった」と警察に通報があり、事件が発覚しました。少女を行方不明者として捜索していた