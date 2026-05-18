【モデルプレス＝2026/05/18】タレントで歌手の上地雄輔が5月17日、自身のInstagramを更新。“旧友”の人気女優との交流を明かし、反響を呼んでいる。【写真】47歳イケメン俳優「連絡取り合ってるのびっくり」美人女優とのプラベショット◆上地雄輔、沢尻エリカとのプライベートショット公開上地は自身の誕生日が4月18日であることを受け「お祝いされんのかと思って行ったらエリカも誕生日が近かったw」と女優の沢尻エリカ（4月8日