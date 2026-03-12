◇第6回WBC 1次ラウンドB組 イタリア─メキシコ（2026年3月11日 テキサス州ヒューストン）

米国の準々決勝進出が決定した。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組は最終戦となるイタリア─メキシコ戦が行われ、イタリアが勝利。米国は3勝1敗でB組2位が確定し、1次ラウンド突破が決まった。

米国は3戦全勝で迎えた前日10日（11日）のイタリア戦に6─8で敗戦。3勝1敗で1次ラウンドを終えた。

この日、3戦全勝のイタリアと2勝1敗のメキシコが対戦。イタリアがメキシコに勝利したため4戦全勝でB組1位、米国が3勝1敗で2位、メキシコが2勝2敗で3位となり、米国の準々決勝進出が決まった。

イタリアがメキシコに敗れた場合、3チームが3勝1敗で並ぶため、失点率で決まることから、メキシコが9イニング決着で5点以上を奪って勝利することが米国の突破条件だった。

ただ、前日に続きイタリア打線がこの日も爆発。4本塁打が飛び出すなどメキシコから9点を奪って快勝したため、米国は“他力本願”ながら突破が決定。イタリアに感謝せざるを得ない展開となった。

B組2位の米国はA組1位のカナダと準々決勝で対戦する。