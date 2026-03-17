頭脳プレーにより走者が一塁でアウトになった瞬間【写真：ロイター】THE ANSWER

WBC準決勝 イタリア代表選手が「野球IQが高すぎる…」頭脳プレー披露

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • WBC準決勝で、イタリアの遊撃手・アントナッチのプレーが注目集める
  • アントナッチの頭脳プレーでダブルプレーが成立、SNSで称賛された
  • メキシコ戦でも同様のプレーを披露し、野球IQの高さが話題となっている

◆イタリア代表・アントナッチの好プレー動画

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