ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > WBC準決勝 イタリア代表選手が「野球IQが高すぎる…」頭脳プレー披露 WBC 2026 スポーツニュース・トピックス イタリア THE ANSWER WBC準決勝 イタリア代表選手が「野球IQが高すぎる…」頭脳プレー披露 2026年3月17日 10時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと WBC準決勝で、イタリアの遊撃手・アントナッチのプレーが注目集める アントナッチの頭脳プレーでダブルプレーが成立、SNSで称賛された メキシコ戦でも同様のプレーを披露し、野球IQの高さが話題となっている ◆イタリア代表・アントナッチの好プレー動画And the #WorldBaseballClassic award for best actor goes to ... Sam Antonacci! pic.twitter.com/YdowSdpwZU— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース WBC 2026 記事時間 WBC準決勝 イタリア代表選手が「野球IQが高すぎる…」頭脳プレー披露 記事時間 03/17 07:35 WBCをめぐる投稿に「松山千春にも言え」…スリム真栄田賢が反論 記事時間 03/17 06:34 WBC準々決勝で敗退 侍ジャパン戦士から「申し訳ない」発言相次ぐ