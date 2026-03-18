WBCの日本対オーストラリア戦を観戦された天皇皇后両陛下と長女・愛子さま（2026年3月8日、撮影／JMPA）NEWSポストセブン

WBC天覧試合 雅子さまは普段以上に柔らかい表情だったか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 8日のWBC天覧試合について放送作家がNEWSポストセブンに明かした
  • ソフトボール少女だった雅子さまは普段以上に柔らかい表情だったと回顧
  • 園遊会でノックを巡り「うちの愛子が（上手です）」と話したこともあるそう
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