大谷翔平（３１＝ドジャース）の?聖人?ぶりが米国民に衝撃を与えた。米「ニューヨークポスト」紙は１６日（日本時間１７日）、「大谷翔平、ＷＢＣでベネズエラ戦での衝撃的な敗戦を受け、心温まるメッセージを発信」との記事を配信した。記事は「国民的な悲しみが静かに過ぎ去った後、１６日に二刀流のスター選手である大谷翔平が自身のインスタグラムアカウントに心温まるメッセージを投稿した。彼の言葉は野球界全体の重み
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