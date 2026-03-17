お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が16日、自身のXを更新。WBCに関する投稿に対する一部ユーザーからの声に“返答”した。真栄田は15日の更新で、WBC準々決勝のベネズエラ戦で日本が敗れ、連覇を逃した件をめぐりSNS上でさまざまな声が書き込まれていることについて「WBC日本戦終了後に、SNSで、責任は◯◯◯とか書いてる人や、あそこは◯◯を使うべきだったとか素人で恥ずかしくもなく書いてる人ってどんな生活してるん