3月15日（日本時間）、WBCの準々決勝・ベネズエラ戦が行われたが、5対8で敗戦。大会2連覇を目指していた侍ジャパンはベスト8で姿を消すこととなり、ネット上では落胆の声が広がった。【写真】「おまえのせいで負けた」誹謗中傷と励ましが入り乱れる選手のSNS選手・監督に寄せられ誹謗中傷「お互い先頭打者がホームランを打つなど、乱打戦になりましたが、日本が力負けした形で本大会を終えることに。決勝まで勝ち進む侍ジャパン