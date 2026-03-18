WBC決勝ベネズエラ―米国（ローンデポ・パーク）野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミで決勝が行われ、世界ランク5位のベネズエラが3-2で同3位の米国を下し、初優勝を成し遂げた。9回に4番打者エウヘニオ・スアレス内野手が決勝タイムリー。最後は剛腕ダニエル・パレンシアが締め、ナインは歓喜の輪を作った。オマー・ロペス監督は号泣、選手は涙を流し、胸中を明かした。最後