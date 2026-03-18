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ベネズエラ「マイアミの歓喜」WBC初優勝…スター軍団・アメリカを倒した

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • WBC決勝で、ベネズエラが米国を3−2で破り初優勝
  • 9回にスアレスが勝ち越し二塁打を放ち、南米初の栄冠をもたらす
  • 準々決勝で日本を撃破するなど、勝負強い打線で決勝進出を果たしていた

◆ベネズエラ、WBC初優勝を決めた瞬間

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