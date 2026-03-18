ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > ベネズエラ「マイアミの歓喜」WBC初優勝…スター軍団・アメリカを倒… WBC 2026 スポーツニュース・トピックス ベネズエラ スポニチアネックス ベネズエラ「マイアミの歓喜」WBC初優勝…スター軍団・アメリカを倒した 2026年3月18日 11時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと WBC決勝で、ベネズエラが米国を3−2で破り初優勝 9回にスアレスが勝ち越し二塁打を放ち、南米初の栄冠をもたらす 準々決勝で日本を撃破するなど、勝負強い打線で決勝進出を果たしていた ◆ベネズエラ、WBC初優勝を決めた瞬間Team Venezuela stamps itself as a #WorldBaseballClassic champion 👑 pic.twitter.com/tY7ze9IRy0— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース WBC 2026 記事時間 ベネズエラ「マイアミの歓喜」WBC初優勝…スター軍団・アメリカを倒した 記事時間 03/18 11:03 WBC決勝で伊藤園のCM、大谷翔平の存在感に米ファン「彼はいつもいるよね」 記事時間 03/18 09:25 WBCドミニカ代表タティス 自らアピールした「お〜いお茶」とのコラボ実現