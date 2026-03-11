低燃費・4WD・価格を両立した実用的「軽セダン」

クルマを選ぶ際、多くのユーザーが重視するのは価格や燃費、そして日常での使いやすさです。

特に軽自動車は、コンパクトなサイズと経済性の高さから、通勤や買い物など日々の移動を支える身近な存在として広く利用されています。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ最新「“4WD”軽セダン」です！（29枚）

そうした軽自動車のなかでも、さまざまな道路状況に対応できる四輪駆動モデルは、実用性を重視するユーザーにとって魅力的な選択肢となっています。

実際に軽自動車市場には実用性を重視した四輪駆動モデルが数多く存在しています。そのなかのひとつがトヨタ「ピクシスエポック」です。

全国軽自動車協会連合会の分類では“セダンタイプ”に位置づけられており、扱いやすいサイズと優れた燃費性能を兼ね備えた軽自動車として知られています。

このモデルはダイハツ「ミライース」をベースに、トヨタブランド向けにアレンジされたクルマです。

コンパクトなボディによる扱いやすさと高い経済性を両立しており、街乗りから郊外への移動まで幅広い用途に対応できます。

シンプルで実用性を重視した設計は、日常生活で使いやすい軽自動車として多くのユーザーから支持を集めています。

ラインナップのなかでも、四輪駆動を備えながら価格を抑えたグレードとして設定されているのが「B“SA III” 4WD」です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1510mm前後と、軽自動車規格に収まるコンパクトなものです。

最小回転半径は4.4mと小回り性能にも優れており、住宅街の細い道路や駐車場でも扱いやすい設計となっています。

四輪駆動システムを搭載しながらも軽快な取り回しが可能で、日常の運転で扱いやすさを実感できるでしょう。

外観デザインはシンプルで落ち着いた印象にまとめられています。B“SA III”専用装備として13インチのスチールホイール（センターキャップ付）が採用されており、実用車らしい堅実な雰囲気を演出しています。

ヘッドランプにはマルチリフレクター式ハロゲン（マニュアルレベリング機能付）が採用され、夜間でも安定した明るさを確保します。ドアミラーはブラックの可倒式タイプで、L“SA III”グレードと共通する実用装備です。

ボディカラーはスカイブルーメタリック、ブライトシルバーメタリック、ホワイトの3色が設定されています。

シンプルなラインナップながらも、好みに合わせて選ぶことができます。また、ガラスエリアを広く確保した設計により、車両周囲の視界も良好です。見切りの良さは運転のしやすさにつながり、さまざまな場面で安心感を高めてくれます。

インテリアはモノトーンを基調とした落ち着いた雰囲気で、シンプルながらも整った印象に仕上げられています。

スイッチ類は機能ごとに整理されて配置されており、視認性と操作性が考慮されたレイアウトとなっています。

エアコンはダイヤル式のマニュアルエアコンを採用しており、直感的に操作できる点も日常使いに適した仕様です。

メーターには自発光式のデジタルメーター（アンバーイルミネーション／マルチインフォメーションディスプレイ）が採用されています。

必要な情報を分かりやすく表示してくれるため、夜間走行でも視認性が高く、快適な運転をサポートします。

後席スペースは軽自動車として標準的な広さで、買い物などの日常用途であれば荷室容量も十分に対応できます。

安全装備としては、デュアルSRSエアバッグに加えて予防安全システム「スマートアシストIII」を搭載しています。

衝突回避支援ブレーキ（対車両・対歩行者）、衝突警報、車線逸脱警報、誤発進抑制（前方・後方）、先行車発進お知らせ機能、オートハイビームなど、多くの機能がドライバーをサポートします。こうした装備によって、日常の運転で起こりうる危険を減らす効果が期待できます。

パワートレインには660ccの直列3気筒「KF型」エンジンが搭載されており、最高出力49PS、最大トルク57Nmを発生します。

トランスミッションはCVT、駆動方式は4WDです。燃費性能はWLTCモードで23.2km／Lを実現しており、軽四駆としては経済性にも優れた数値となっています。

そして、このグレードの大きな魅力のひとつが価格です。車両価格（消費税込み）は111万8700円に設定されており、トヨタ車の四駆モデルのなかでも非常に購入しやすい水準となっています。

経済性と実用性をバランスよく備えた軽自動車として、シンプルで使いやすいクルマを求めるユーザーにとって有力な選択肢といえるでしょう。