トランスミッション
『トランスミッション』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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トヨタ新型クラウン クロスオーバーが2026年9月に一部改良で登場
リアデザインを変更し低重心なワイドスタンスを実現、最大349PSを発揮する
くるまのニュース
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ホンダ軽商用バン「N-VAN G」最安150万円で6速MTと燃費19kmを両立
最安グレード「N-VAN G」はCVT・6速MT共に149万8200円で販売中
くるまのニュース
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
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ホンダがアコードを一部改良、ハンズオフ機能と専用ブルーグリルを採用
専用色選択時に同色フロントグリルが装着され洗練された印象に刷新された
くるまのニュース
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日産がインド向けに93万円の7人乗りコンパクトミニバンを発売
全長4m未満でヤリスとほぼ同寸ながら3列7人乗りを実現しているのが特徴
くるまのニュース
2026年8月3日
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ホンダが新型フィットCROSSTARを発売、SUV風デザインが好評
最上級グレードのCROSSTAR（4WD）が295万5700円で登場し注目を集めている
くるまのニュース
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トヨタが世界初公開したGRMNカローラ、予想価格900万円台後半でファン注目
2シーター仕様・MT専用・415N・mのトルクを誇る究極のカローラとみられる
ABEMA TIMES
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スバルがサンバーバンを一部改良、スマートアシストの検知範囲を拡大
予防安全機能「スマートアシスト」の検知範囲を拡大し横断中の自転車にも対応した
くるまのニュース
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トヨタがGRMNカローラを世界初公開、後席撤去の2人乗り仕様で304PSを発揮
後部座席を撤去した2人乗り仕様で車重1450kg、304PSエンジンを搭載している
くるまのニュース
2026年8月2日
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三菱アウトランダーPHEV 7人乗り＆本格4WDに低燃費を凝縮
先行車発進通知や自動解錠・施錠機能など安全と利便性を強化した内容である
くるまのニュース
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カワサキ「エリミネーター」発売で注文殺到 抜群の足つき性で爆発的人気
シート高735mmの足つきの良さが好評で老若男女から予約が殺到しているという
くるまのニュース
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421馬力のモンスター AMG「A45 Sファイナルエディション」登場
世界最強4気筒ターボ「M139」が421馬力・500Nmを発揮するという
くるまのニュース
2026年7月31日
2026年7月30日
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ポルシェジャパン設立30周年記念、日本初の限定「911 GT3」が登場
江戸切子や藍染を融合した日本限定の911 GT3が30台のみ販売されるという
くるまのニュース
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日産フェアレディZ 2027年モデルが発表、NISMOにMT追加でファン沸く
Z NISMOに6速MTが追加され420馬力を手足で操れるようになった
くるまのニュース
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スバルがBRZ改良モデルを発表、MT車に初の3眼アイサイトを搭載
安全面ではMT車初の3眼カメラを採用し、認識範囲が大幅に拡充されている
くるまのニュース
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トヨタがランクル250ガソリン車を改良、安全装備と盗難防止を強化
渋滞支援や緊急時操舵支援などの安全機能が新たに標準装備となっている
くるまのニュース
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トヨタが一部改良した新型ハイエース、受注再開で問い合わせが急増
改良の主な目的はUN-R17適合で座席やヘッドレストの強化であり
くるまのニュース
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メルセデス・ベンツの新型CLAワゴンが燃費20km級を実現
1.5Lターボ＋48Vハイブリッドで燃費はWLTCモード約20km/Lを達成
くるまのニュース