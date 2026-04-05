低燃費
『低燃費』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月4日
2026年8月3日
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ホンダが新型フィットCROSSTARを発売、SUV風デザインが好評
最上級グレードのCROSSTAR（4WD）が295万5700円で登場し注目を集めている
くるまのニュース
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トヨタ・カローラクロス改良モデル、発売直後に一部グレードが受注停止
発売から1か月未満でGR SPORTが受注停止となり納期は2027年以降とのこと
くるまのニュース
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月25日
2026年7月22日
2026年7月13日
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ホンダがフィット「Z」を刷新、精悍な顔つきと低燃費を両立
新グレード「Z」はRSと共通のフロントデザインを採用しスポーティに刷新され
くるまのニュース
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トヨタが新型アクアGR SPORTを発表、燃費30.7kmで走りも磨く
専用サスペンションや空力パーツを装備しつつWLTCモード燃費30.7km/Lを達成
くるまのニュース
2026年7月12日
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トヨタ・ヤリスが一部改良、6速MTと36km燃費で進化した中身とは
HEVの燃費は36.0km/Lを実現し、電動パーキングブレーキが標準仕様となった
くるまのニュース
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新型ヴォクシーが一部改良、大型メーターで上質感が大幅アップ
メーター大型化や内装の上質化で「ワンクラス上の高級感」と販売店に好評
くるまのニュース