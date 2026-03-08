「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 韓国代表４−５台湾代表」（８日、東京ドーム）

韓国代表が延長タイブレークの末に逆転負け。連敗で準決勝進出に向け厳しい状況となった。

同時に侍ジャパンのＣ組２位以上が確定し、準決勝進出が決まった。

夜の日本−オーストラリア戦を前にＣ組は。

日本２勝

オーストラリア２勝

台湾２勝２敗

韓国１勝２敗

チェコ３敗

仮に同日夜に日本がオーストラリアに敗北すると韓国、台湾の敗退が決定する形に。

ネットでも「今日日本が負けたら韓国敗退」「日本負けたら台湾韓国の思いを踏みにじることになるので絶対勝て」「韓国人と台湾人が日本を応援することになるのか！？」「負けたら台湾と韓国から激しく批判されそうだ」「負けたら、韓国台湾から一生恨まれるな」「負けたら韓国も台湾もブチギレやろな」「めっちゃ大事な試合」「日本が負けたら今日の韓国台湾の死闘全部無駄になるのか…」「台湾と韓国は全力で日本応援するだろうなｗ負けたら２方向からブチギレられるやんｗ」「負けたら…色々ややこしいｗ」「天覧試合だから負けられない」との指摘が相次いでいる。