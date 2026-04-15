福岡市立の中学校で15日、給食の和食メニューに合わせて、初めて牛乳ではなく緑茶が提供されました。福岡市博多区の席田（むしろだ）中学校では、赤飯やサバの塩焼きなどの和食メニューに合わせて、紙パックの緑茶が提供されました。福岡市は給食のバリエーションを増やす取り組みを行っていて、今年度、牛乳をお茶に変える日を月に1回、設けました。■中学生「僕は牛乳が好きなので、そんなのは（嫌というのは