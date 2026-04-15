「今年に入って亡くなったのは3人めなんです。こんな小さな場所なのに。なんだか不気味でね……」そう言って肩を落とすのは、京都府南丹市園部町半田に住む60代の男性だ。3月23日、園部小学校に通う安達結希さんの行方がわからなくなってからちょうど3週間が経過した4月13日、学校から約2km離れた地点で身元不明の子どもの遺体が発見された。翌14日、遺体の身元が安達さんと判明したことが『京都新聞』などの報道で明らかにな