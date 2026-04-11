◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー2ヤクルト（4月10日、東京ドーム）2-1となった4回。2アウトをとりながらも、ランナー1、2塁のピンチを背負った巨人の竹丸和幸投手。赤羽由紘選手への5球目で足を滑らせ、バランスを崩してしまいます。地面に倒れ込む前にしっかりボールはリリース。キャッチャーの岸田行倫選手がそれをキャッチすると、3塁にボールを投げます。3塁を目指していたオスナ選手はタッチアウト。3アウトチェンジとなりまし