「巨人２−３ヤクルト」（１１日、東京ドーム）ヤクルトは接戦を制し、負の連鎖を断ち切った。選手たちが一丸となっての勝利に池山監督は「いやあ、しびれるね」と笑顔で声を張り上げた。初回に早々と主導権を握った。無死二、三塁の好機に「３番・捕手」で起用した高卒３年目の２０歳・鈴木叶が、右線に運ぶ適時三塁打を放って２点を奪った。指揮官は「素晴らしい打球だったと思うし、いいところで打ってくれた」と手放しで