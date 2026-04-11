竹丸は6回途中1失点で勝利投手となった■巨人 3ー2 ヤクルト（10日・東京ドーム）巨人は10日、東京ドームで行われたヤクルト戦に3-2で勝利し、2連勝を飾った。先発したドラフト1位の竹丸和幸投手（鷺宮製作所）は6回途中1失点で2勝目をマークしたが、杉内俊哉投手チーフコーチは被安打8という内容に「もう少し考えて」と注文した。竹丸は初回、2回と走者を背負うも、ともにダブルプレーで無失点。4回は3本の安打と犠飛で1点を