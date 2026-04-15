4月14日、女優の伊東美咲が自身のInstagramを更新。変わらぬ美貌にファンからは称賛の声が寄せられている。マネージャーによる投稿には《お世話になっているヘアメイクの千吉良恵子さんがプロデュースされた、新しいコスメ「ifoo」 とある撮影にて一足早く使用させていただいたのですが、とっても素敵でした！ 発売は4月23日からとのことです なんの撮影だったかは、また後日お知らせさせていただきます。楽しみにお待ちくださ