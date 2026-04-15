私はユイカ（30代）。娘のメイ（小2）の学校や習い事では“ぷっくりシール”の交換が流行っています。私は“ぷっくりシール”に偽物があるとは知らずに買ってしまいました。それを同級生のアリサちゃん（小2）に指摘されてから、メイは交換の輪に入れないどころか、会話にも入れなくなってしまいました。流行しているので本物はなかなか手に入らず、せっかく購入しても「前回まで交換で偽物だった分、本物をちょうだい」とシールを