◆プロボクシング▽東日本新人王ライト級（６１・２キロ以下）予選４回戦〇山口聖矢（判定）荒川大樹●（１３日、東京・後楽園ホール）東日本新人王ライト級予選で、元Ｊリーガーの山口聖矢（３２）＝大橋＝が、荒川大樹（２９）＝Ｔ＆Ｔ＝を３―０の判定で下した。山口とは幼稚園年少組からの幼なじみでもある世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）、弟のＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）、父