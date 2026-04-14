◆報知プレミアムボクシング▽ニューヒーロー第１１回ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級王者・富岡浩介フライ級に今後の飛躍を期待されるチャンピオンが誕生した。今年２月、ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級タイトル戦で富岡浩介（２３）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝が、長尾朋範（Ｆ赤羽）からダウンを奪い３―０の判定勝ちで新チャンピオンに輝いた。Ｕ―１５、全日本アンダージュニア大会で６度の優勝を誇り、注目を集めてプロ