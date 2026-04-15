ウニオン・ベルリンのフットボールディレクターを務めるホルスト・ヘルト氏が、新指揮官のマリー・ルイーズ・エタ監督に向けられた性差別的な誹謗中傷を非難した。14日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。ウニオン・ベルリンは11日、2025年1月から指揮を執っていたシュテッフェン・バウムガルト監督を解任し、後任にはU−19チームの監督を務め、今夏からは女子チームの監督に就任することが決定しているエタ氏が、今季終