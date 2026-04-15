高市総理大臣は15日、東南アジア各国などとのオンライン会合を開き、この中で地域の新たなサプライチェーン強靱化策・通称「パワーアジア」を新たに表明した。その上で中東情勢の悪化に伴う原油価格高騰を受けて対応に苦しむ東南アジア各国への融資などとして、総額100億ドル（約1兆6千億円）を支援する方針を伝えた。オンライン会議はAZEC（アジア・ゼロエミッション共同体）の枠組みを中心に関係国を加える形で行われ、フィリピ