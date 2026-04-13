2026年4月15日より、キル フェ ボンで「CITRUSフェア」がスタート！柑橘の個性を生かしたラインナップは全10種類（うち5種は店舗限定）と、ここまでシトラスづくしのフェアは貴重。柑橘好きとしては、逃すわけにはいきません。ご招待いただいて「柑橘とマンゴーの甘酸っぱいレアチーズタルト」「5種の柑橘のタルト」を実際に試食してきました。【タルトで柑橘食べ比べ！】・柑橘とマンゴーの甘酸っぱいレアチーズタルトこちらはグ