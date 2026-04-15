4月13日、京都府南丹市園部町の山林で発見された遺体。翌14日には身元が特定され、3月23日から行方不明となっていた園部小学校の安達結希さんであることが発表された。そして15日朝、京都府警は死体遺棄容疑で結希さんの自宅の家宅捜索を開始した。【写真】下校時、結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ曽祖母が発した言葉は「事件、事故の両方の線で捜査が進められていましたが、発見された遺体の状況などから事件の可能性