阪神打線がウイング席へ次々HR■中日 ー 阪神（11日・バンテリンドーム）バンテリンドームに設置されたホームランウイングが、本拠とする中日を苦しめている。11日には、阪神に7回までにウイングへの本塁打を3本許し7失点。一方で中日のウイング本塁打は“やっと2本”という状況で、ファンからは「今のところ被弾のが多いんだけど」「中日にとってマイナスに働いてないか？」と悲しみの声があがった。試合は初回に阪神の森下、