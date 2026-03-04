東京・大田区のマンションの宅配ボックスから「置き配」された「ユニコーンガンダム」プラモデルを盗んだとして宅配業者の配達員をしていた31歳の男が警視庁に逮捕されました。

窃盗の疑いで逮捕されたのは東京・大田区の宮田健輔容疑者（31）です。

宮田容疑者は去年9月2日午後5時過ぎ、大田区蒲田のマンションにある宅配ボックスから住人の40代の男性に届けられた6270円相当の「ユニコーンガンダム」のプラモデルを盗んだ疑いが持たれています。

警視庁によりますとプラモデルは男性が抽選で当てたものでしたが、なかなか手元に届かないことから被害が発覚。

防犯カメラには当時、宅配業者の配達員をしていた宮田容疑者がマンションの宅配ボックスのロックを外して「置き配」されていたプラモデルを盗む様子が写っていたということです。

取り調べに対し宮田容疑者は「覚えていない」と容疑を否認しています。

宮田容疑者の配達先からは「届いているはずの荷物が見つからない」などの相談が数件よせられていて、警視庁は余罪を追及しています。